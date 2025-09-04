Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı

İsrail'de gıda krizi derinleşiyor...

İsrail'in saldırıları aralıksız devam ederken, yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço her geçen gün artıyor.

SON 24 SAATTE 84 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ile 338 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 699 Filistinlinin öldürüldüğünü, 49 bin 542 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 231'E ULAŞTI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 231'e, yaralı sayısının 161 bin 583'e yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL TARAFINDAN, SÖZDE YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA DA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, şu bilgilere yer verildi:

Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Böylece yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356, yaralananların sayısı 17 bin 244'e ulaştı.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITIMINDA YOĞUNLUK

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.