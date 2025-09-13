Gazze'de Filistinlilerin göçü sürüyor

İsrail, Gazze'de masumları aç bırakıyor.

Yardım girişlerine izin vermeyen ve masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, işgal planı çerçevesinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze kentine düzenleyeceği büyük operasyon tehdidi, yeni bir göç dalgasını tetikledi.

Defalarca yerinden edilmiş insanlar; nereye gittiklerini, güvende olup olmayacaklarını bilmeden güneye kaçıyor.

KUZEYDEN GÜNEYE GÖÇ

Yoğun saldırılar ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.

Katliamdan kaçıp imkansızlıklar içinde başlarını sokacak yeni bir yer arayan Gazzeliler, bir yandan da İsrail'in bombalarının hedefi olmamaya çalışıyor.

Öyle ki Filistinlilerin göçü sırasında İsrail'in saldırı düzenlediği bölgelerden dumanlar yükseldiğinin görülmesi durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

200 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KENTİ TERK ETTİ

İsrail ordusu, yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler'in tahminine göre bir milyon Filistinli, yani bölge nüfusunun yaklaşık yarısı Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşıyor.

İsrail ordusu, yaklaşık 200 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiğini duyurdu.