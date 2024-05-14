Gazze'de güvenli yer kalmadı Güneyde tanklar ve birlikler karadan Refah'a doğru ilerleyerek, Filistinli sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

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REUTERS

Gazze Şeridi'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde İsrail'in saldırıları sürüyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği kara operasyonunda, yardım için kullanılan ana geçiş noktalarını bile kapattı.

İnsan hakları grupları, bunun zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Yüz binlerce insan, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde süren savaş sırasında güneydeki sınır kenti Refah'a itildi.

Refah'a sığınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin gidecek daha güvenli bir yeri yok.

Yardım çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini ayakta tutabilmek adına jeneratörlere ve ambulanslara yardım, tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması amacıyla güney sınırı üzerinden erişimin yeniden açılması için uluslararası çağrıda bulundu.

"Hastalar ölüyor"

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yaralılar ve hastalar, tedavi ve malzeme olmadığı ve nakilleri gerçekleştirilemediği için yavaş yavaş ölüyor." ifadelerine yer verildi.

Hava ve kara bombardımanları yoğunlaştı

İsrail güçleri, 75 yıl önce yerinden edilmiş Filistinliler için inşa edilen Gazze'nin kuzeyindeki geniş mülteci kampı Cibaliye'de, aylar önce Hamas'ı dağıttıklarını iddia ettikleri bölgeye baskın düzenledi.

Mahalle sakinleri, eşyalarını çantalarla taşıyarak molozlarla dolu sokaklardan kaçtı.

Top mermileri kampın merkezine düştü ve sağlık yetkilileri, gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında 20 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Güneydeki sınır kenti Refah'ta ise İsrail, şehrin doğu bölgelerine hava ve kara bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava ve kara bombardımanlarının yoğunlaştığını ve tankların şehrin doğusunu merkez bölgeden ayıran ana yolu kestiğini söyledi.