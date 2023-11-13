Gazze'de İsrail katliamı: Saldırılarda gazeteciler öldürüldü Onlarca gazeteci, Gazze'de görevi başında İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oldu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri gözünü kırpmadan katletmeye devam ediyor.

İnsani krizin her geçen an derinleştiği bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler de hedef alınıyor.

İsrail'in yoğun hava saldırılarında onlarca gazeteci hayatını kaybetti.

İki Filistinli gazeteci daha İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yoğun saldırılarında öldürüldü.

Öldürülen gazeteci sayısı 49'a çıktı

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam gazeteci sayısı 49'a yükseldi.

Gazze merkezli Medya Ofisi, son öldürülen gazetecinin yerel El Aksa Radyosu için çalışan Yahya Abu Mnea olduğunu açıkladı.

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Filistin resmi haber ajansı Wafa, İsrail'in, Gazze'nin batısındaki bir eve saldırdığını, bunun sonucunda başka bir gazeteci Muhammed Ebu Hasira'nın, bazı aile üyeleriyle birlikte öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırılar düzenleniyor

İsrail, Hamas'ın bir ay önceki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız hava ve kara saldırıları başlattı.

10 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Lübnan'da gazetecilerin bulunduğu bölgeyi vurdular

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Yarun beldesinde bulunan ve bölgedeki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin yakınına roketle saldırı düzenledi.

Al Jazeera televizyon kanalının haberine göre kanal bünyesinde görev yapan kameraman İsam Mevasi hafif yaralandı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbariya gazetesinin sosyal medya hesabından olay yerine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntülerde roketlerin televizyon kanallarına ait canlı yayın araçlarının hemen yanına düştüğü görüldü.