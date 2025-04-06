Gazze'de İsrail saldırıları: Son 24 saatte 60 ölü, 162 yaralı

AA

Soykırımcı İsrail askeri, masum insanları katletmeye devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde işgalini genişletirken katliamlarına da her gün yenilerini ekliyor.

Gazze'de her gün artan can kayıplarının faili katil İsrail ordusu, daha önce vurup enkaza çevirdiği bölgelere saldırılar düzenleniyor, açlık, susuzluk ve yokluk içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlara gönderilen insani yardımın girişine de izin vermiyor.

SON 24 SAATTE 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 60 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 669'A YÜKSELDİ

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı.