Gazze'de İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

- Gazze hükümeti, İsrail'in saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmatın olduğunu bildirdi.
- Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkazın bulunduğu ve imha işlemleri için uzman ekiplerin gerekli olduğu vurgulandı.
- İsrail'in engellemeleri nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin yakın tarihin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada İsrail saldırılarından geriye 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığı ifade edildi.
Söz konusu mühimmatların imhası için uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
"GAZZE ŞERİDİ FELAKET BÖLGESİ HALİNE GELDİ"
İsrail'in 2 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin yakın tarihte görülmemiş şekilde adeta enkaza dönüştüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
Hükümetin 15 Ekim Çarşamba gününe kadar elde ettiği verilere göre Gazze Şeridi'ndeki enkaz 65-70 milyon ton civarında. Bu enkaz, İsrail'in doğrudan hedef alarak yerle bir ettiği binlerce ev, tesis ve altyapılardan kaldı. Gazze Şeridi inşaat ve çevre bakımından bir felaket bölgesi haline geldi.
Gazze'deki enkazları kaldırma çalışmalarının da büyük engellerle karşılaşacağı aktarılan açıklamada İsrail'in engelleri nedeniyle ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye ulaşamadığı hatırlatıldı.
Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kapalı tutarak enkaz altındaki cansız bedenlere ulaşma çalışmalarında kullanılacak ekipmanların girişine de izin vermediği belirtildi.
ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.