Gazze'de İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin yakın tarihin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada İsrail saldırılarından geriye 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığı ifade edildi.

Söz konusu mühimmatların imhası için uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

"GAZZE ŞERİDİ FELAKET BÖLGESİ HALİNE GELDİ"

İsrail'in 2 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin yakın tarihte görülmemiş şekilde adeta enkaza dönüştüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hükümetin 15 Ekim Çarşamba gününe kadar elde ettiği verilere göre Gazze Şeridi'ndeki enkaz 65-70 milyon ton civarında. Bu enkaz, İsrail'in doğrudan hedef alarak yerle bir ettiği binlerce ev, tesis ve altyapılardan kaldı. Gazze Şeridi inşaat ve çevre bakımından bir felaket bölgesi haline geldi.