Gazze'de can kaybı 71 bin 548'e yükseldi

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.
ATEŞKESTEN BU YANA 464 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son 24 saatte 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 464 kişinin öldüğü, 1275 kişinin yaralandığı ifade edildi.
CAN KAYBI 71 BİN 548'E YÜKSELDİ
Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 92 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 353'e yükseldiği kaydedildi.