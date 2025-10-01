Gazze'de İsrail'in 'aç bırakma politikası' sürüyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze'de kıtlık...
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi, tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor.
AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINDA ARTIŞ
Aylar süren yoğun bombardıman ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı, açlık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor.
Bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor.
SON 24 SAATTE 2 KİŞİ DAHA AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Son 24 saat içinde biri çocuk olmak üzere 2 kişi, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE TOPLAM CAN KAYBI 455'E YÜKSELDİ
Böylece yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 151’i çocuk olmak üzere 455’e yükseldi. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 36’sı çocuk 177 ölüm kaydedildi.