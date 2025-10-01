Gazze'de İsrail'in 'aç bırakma politikası' sürüyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde biri çocuk olmak üzere 2 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 151’i çocuk olmak üzere toplam 455’e yükseldiğini kaydetti.