Gazze'de kimliği belirlenemeyen 30 Filistinli daha defnedildi

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkes kapsamında cenaze takası devam ederken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin toplu defni de sürüyor. İsrail tarafından kısa süre önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teslim edilen 30 Filistinlinin naaşı, kimlik belirleme süreci için Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne nakledildi. Kimliği belirlenemeyen cenazeler, dün Deir el-Balah’ta bulunan bir mezarlıkta toplu olarak defnedildi.

"CENAZELER BİR HAFTA HASTANEDE BEKLETİLDİ"

Gazze Şeridi Sivil Savunma Başkan Yardımcısı Muhammed Ebu Shammala, teslim alınan cansız bedenlerin bir hafta boyunca Nasser Hastanesi’nde tutulduğunu aktardı. Shammala, kayıp yakınlarının kimlik tespiti yapabilmesi için cenazelerin fotoğraflarının çevrim içi platformlarda paylaşıldığını söyledi. Buna rağmen kimlik belirleme çalışmalarının sonuç vermediğini belirten Shammala, aynı mezarlığa defnedilen cenaze sayısının 212’ye yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL, 330 FİLİSTİNLİNİN NAAŞINI TESLİM ETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını bildirdi. Bakanlık, ateşkesin başladığı 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından teslim edilen naaşların toplam sayısının 330’a çıktığını duyurdu.