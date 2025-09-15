Gazze’de kıtlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e çıktı

Gazze'de yaşanan insani felaket artarak devam ediyor.

İsrail’in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı bölgede, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor.

3 SİVİL DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 425 OLDU

Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 145’i çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 425’e ulaştı. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30’u çocuk 147 ölüm kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.