Gazze'de kıtlık: Yetersiz beslenme sonucu can kaybı 453'e yükseldi

Gazze'de insanlık dramı derinleşiyor...

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENMEYE BAĞLI CAN KAYBINDA ARTIŞ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını kısıtladığı Gazze'deki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk 453'e yükseldiğini bildirdi.

RESMEN "KITLIK" DURUMU İLAN EDİLDİ

Bakanlık ayrıca Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" durumu ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini açıkladı.