Gazze'de öldürülen 18 binden fazla çocuk, Norveç'te isimleri tek tek okunarak anıldı

Norveç’in başkenti Oslo’da, sanatçı Vibeke Harper’ın öncülüğünde düzenlenen “Gazze Nöbeti” etkinliği, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Etkinlik, kentin kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Vega Scene’de yapıldı.

"BİR GÜN BİTECEĞİNİ UMUYORDUK"

Vega Scene Sanat Yönetmeni Hege Aga Edelsteen, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, projenin ilk kez Kasım 2023’te hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

Bu proje, sanatçı Vibeke Harper’ın bize gelip, 7 Ekim’den Aralık ayına kadar Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden insanların isimlerini okuyup okuyamayacağımızı sormasıyla başladı.



99 yaşındaki bir kişiden henüz 1 saat önce doğmuş bir bebeğe kadar tüm isimleri okuduk. Bunun sona ermesini umuyorduk, ancak 2024’te de devam etmek zorunda kaldık. Ne yazık ki bu yıl yine yapmak durumundayız.

18 BİN 459 FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN İSMİ OKUNDU

Edelsteen, bu yılki “Gazze Anması” kapsamında, 7 Ekim 2023 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yaşamını yitiren 18 bin 459 Filistinli çocuğun adını okuduklarını belirtti.

“Bu korkunç, bu bir soykırım. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız.” diyen Edelsteen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu isimleri okumak çok acı verici, ama aynı zamanda onlara layık bir veda edebilmek bizi biraz olsun iyi hissettiriyor. Bu bir ritüel haline geldi. İnsanlarla birlikte onları anmak ve veda etmek çok anlamlı. Ayrıca 7 Ekim’de öldürülen 39 çocuğun adını da okuduk, çünkü tüm çocuklar bizim çocuklarımız.

"LİSTE ACI VERİCİ DERECEDE UZUN"

Etkinliğin mimarı Vibeke Harper ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nöbetin 24 saat boyunca sürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi: