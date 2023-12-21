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Gazze'de öldürülen İsrailli asker sayısı 137 oldu

Gazze'de öldürülen İsrailli asker sayısı 137 oldu İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı.