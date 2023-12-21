Gazze'de öldürülen İsrailli asker sayısı 137 oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.
Bu süreçte katliam yapan İsrail ordusu, 20 binden fazla Filistinli sivili katletti.
Gazze'ye hava saldırısından sonra karadan giren İsrail ordusu da çatışmalarda son günlerde ağır kayıplar vermeye başladı.
3 İsrail askeri daha öldürüldü
Bu kapsamda İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 931 Taburu Nahal Tugayından Çavuş Lavi Ghasi'nin (19) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Gefen Taburundan Teğmen Yaacov Elian (20) ile aynı taburdan Teğmen Omri Shwartz'ın (21) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusu açıklamasında, Gazze'deki çatışmalarda 8 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.
Ölen İsrail askeri sayısı 469 oldu
Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı, 137'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 469'a yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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