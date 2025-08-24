Gazze’de son 24 saatte 8 sivil daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

8 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldiğini kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KITLIK İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.