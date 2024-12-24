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DHA

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye ilişkin çarpıcı bir raporu daha yayınladı.

Yayınlanan raporda, Gazze'de son bir ayda ölen çocukların sayısı yer aldı.

Raporda, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze'deki yapıların yüzde 70'inin hasar gördüğü ya da yıkıldığı, eğitim ve sağlık altyapısının ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"

Han Yunus'ta barınak olarak kullanılan bir UNRWA okuluna düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

UNRWA verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 88'i saldırılar nedeniyle hasar gördü. Çocukların psikolojik durumuna dair yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 96'sının ölümün yakın olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

"İNSANİ YADIM ERİŞİMİ SINIRLI"

Açıklamada, “Özellikle kuzeyde insani yardım erişimi son derece sınırlı ve öngörülemez olmaya devam etmektedir. Sadece bir ay içinde 160'tan fazla çocuk öldü ” denildi.

BİRÇOK EV VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözlemlenirken, birçok ev ve tarım arazisi zarar gördü.

UNRWA, uluslararası toplumu bölgedeki insani krizin çözümü için daha fazla destek ve yardım sağlamaya çağırdı.