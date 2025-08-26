Gazze'de soykırım: 3 Filistinli daha açlıktan öldü

İsrail’in yoğun kuşatması ve kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi’nde, insani bir felaket yaşanıyor.

Temel gıdaya erişimin engellendiği kentte, açlıktan ölümler gün geçtikçe artıyor.

28 yaşındaki Filistinli Hamada Nael Warsh Agha da yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Hamada'nın naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

3 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

GAZZE'DE KITLIK FELAKET SEVİYESİNDE

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİLAHI: AÇLIK

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.