İsrail'in 10 aydır abluka altına aldığı Gazze'de yaşanan insani krizin izleri giderek derinleşiyor.
İsrail ordusunun kanlı saldırılarından kaçan siviller göçebe hayatı yaşıyor.
AÇLIK VE SUSUZLUĞUN PENÇESİNDE YAŞIYORLAR
'Güvenli bölge' olduğu söylenen kentlere zorla göç ettirilen Filistinliler, aylardır açlık ve susuzlukla savaşıyor.
Susuzluk nedeniyle ölümlerin çoğaldığı bölgede Filistinli siviller kirli suya talim ediyor.
ŞEBEKE BORULARINDAN SU TEMİN EDİYORLAR
Deyr Belah'ta çadırlarda yaşayan Filistinli çocuklar, içmeye uygun su elde edemedikleri için Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki çadırların arasında kalan şebeke suyu borularından su temin etmeye çalışıyor.
ÇAMURLU SUYA TALİM EDİYORLAR
Şebeke sularının çadırların arasındaki toprak zemine akması nedeniyle Filistinliler, toprağa karışarak çamurlaşan sudan alarak kirli su içmek zorunda kalıyor.
Küçük çocukların kirli suyu kana kana içtiği görüntüler,, Gazze'de yaşanan içler acınası durumun adeta kanıtı niteliğinde.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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