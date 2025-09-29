Gazze'de tıbbi malzeme krizi: Bebek Tülin, İsrail abulkasının pençesinde

İsrail, 23 ayı aşkın süredir devam eden yoğun saldırıları ve uyguladığı abluka ile Gazze'de insanlık felaketinin yaşanmasına neden oluyor.

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşan bombardımanlar nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya.

TIBBİ EKSİKLİKLER HAYATİ RİSK BARINDIRIYOR

Bölgedeki hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor, tıbbi malzeme ve gıda eksikliği hamile kadınlar ve yenidoğanlar için hayati riskler barındırıyor.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze’deki sağlık sisteminin çöküşünün ve artan yetersiz beslenme vakalarının acilen müdahale gerektirdiğini vurguluyor.

BEBEK TÜLİN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü'nde tedavisi devam eden Tülin Faris Sarsur bebeğin ailesi, kızlarının Gazze dışında tedavi edilmesini ve diğer çocuklar gibi güvenli bir yaşam sürmesini istiyor.

BENZER VAKALAR SON DÖNEMDE ARTTI

Nasır Hastanesi Çocuk Servisi doktorlarından Esad Nevacihe, Tülin bebeğin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, son aylarda benzer doğumsal anomalilerin ve erken doğumların arttığına dikkati çektti.

"BU TÜR VAKALAR, HAMİLE KADINLARIN YAŞADIĞI ZOR KOŞULLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu tür bedensel şekil bozuklukların genellikle hamile kadınların yaşadıkları zor koşullar nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen doktor, "Bu koşullar arasında Gazze Şeridi’ne yönelik sürekli bombardımanlar, tıbbi bakım eksikliği, anne karnındaki fetüsü etkileyen beslenme yetersizliği ve birçok olumsuz faktör var.” ifadelerini kullandı.