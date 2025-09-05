Gazze'de toplam can kaybı 64 bin 300’e çıktı

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ediyor.

İsrail'in bölgedeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 300 OLDU

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 300’e, yaralı sayısının 162 bin 5’e yükseldiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 69 sivilin hayatını kaybettiği 422 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 768 Filistinlinin öldürüldüğünü, 49 bin 964 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

KITLIK CAN ALIYOR

Bakanlık, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 134’ü çocuk olmak üzere 373’e yükseldiğini açıkladı.

YARDIM NOKTALARI VURULUYOR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği de vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 190 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geride bıraktı" denildi.