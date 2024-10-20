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AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sert politikaları sürüyor...

Gazze Şeridi'ne 380 günü aşkın bir süredir İsrail'in saldırıları altında yaşamak zorunda kalan 20 yaşındaki Filistinli Nur er-Rimlavi, seyahat hayallerini canlı tutmak için seçtiği yol ile duygulandırdı.

EĞİTİMİNİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinden, Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine göç etmek zorunda bırakılan yerinden edilmiş er-Rimlavi, mühendislik bölümünü uzaktan eğitim yoluyla bitirerek eğitimini tamamlamaya çalışıyor.

Savaş ve sınır kapısının kapatılması sonucu Gazze Şeridi dışına çıkamayan er-Rimlavi, artık hiçbir değeri kalmamış olan pasaportuna seyahat etmek istediği ülkeleri çiziyor.

HAYALLERİNİN ARASINDA TÜRKİYE'DE VAR

Şimdiye kadar 12 devleti simgeleyen resimleri pasaportuna çizen kız bu devletlerin arasında seyahat etmek istediklerine ek olarak daha önce eğitimini tamamlamak için burs kazanmasına rağmen gidemediği Türkiye'nin de bulunduğunu aktardı.

Nur, hayallerini gerçekleştirememenin vermiş olduğu üzüntüyü resim çizerek aşmaya çalışıyor.