Gazze'deki hükümet: İsrail, Zikim Sınır Kapısı'nı kapalı tutarak açlık politikasını sürdürüyor

Gazze'de yaşanan kıtlık akılalmaz bir hal aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sistematik açlık mühendisliği politikasını sürdürme bağlamında Zikim Sınır Kapısını 10 günden beri kapalı tutarak, hiçbir yardım aracının geçişine izin vermiyor." denildi.

600'DEN FAZLA YARDIM TIRINA İHTİYAÇ VAR

İsrail yönetiminin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyine açılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve orta kesimine açılan Kissufim Sınır Kapısı'nı da birkaç gün kapalı tuttuktan sonra açtığına işaret edilen açıklamada, Tel Aviv'in söz konusu sınır kapılarından yardımların geçişini ise kısıtladığı ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki altyapının tamamen çökmek üzere olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyonu aşkın insanın temel ihtiyaçları için günlük 600'den fazla insani yardım tırının girmesine ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını açma çağrısının yapıldığı açıklamada, bölgeye insani yardımların ve özellikle de bebek maması ve ilaçların ulaştırılması talebinde bulunuldu.

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.