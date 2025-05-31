Gazze'deki insani duruma ilişkin Dünya Gıda Programı'ndan uyarı

Gazze'de gittikçe kötüleşen durumla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) ciddi bir uyarı geldi.

İnsanlar için 2 aylık yiyecek stoklarınının kaldığı belirtilen açıklamada, yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için ateşkes gerektiği bildirildi.

"ATEŞKES TEK YOL"

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşunun X platformundaki hesabından paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

WFP'nin 2,2 milyon insanı 2 ay boyunca besleyecek kadar yiyeceği var. Ancak bu yardımların güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için ateşkes tek yol.



WFP, gece boyunca ve sabah erken saatlerde un yüklü 77 tırı Gazze'ye getirdi. Ancak tüm tırlar yolda durduruldu. Yiyecekler, çoğunlukla ailelerini doyurmaya çalışan aç insanlar tarafından alındı.



Yaklaşık 80 günlük tam bir ablukanın ardından, topluluklar açlıktan kırılıyor ve artık yiyeceğin önlerinden geçip gitmesini seyretmek istemiyorlar. Bu sevkiyat bir başlangıç ama yeterli değil.