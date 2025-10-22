Gazze'deki soykırıma karışan 30 bin İsrail askeri ifşa oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi de yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına ise devam ediyor.

İSRAİL ASKERLERİ İFŞA OLDU

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma karışan 30 bin İsrail askerinin isminin bulunduğu bir belge ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan programda gazeteci Tamir el-Mishal, söz konusu belgeyi ekranda göstererek bunun sızdırılmış bir belge olduğunu ve İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki 30 bin pilot, asker ve teknisyenin isimlerini, adreslerini ve rütbelerini içerdiğini açıkladı.

Mishal, söz konusu askerlerin 'Gazze'ye yönelik soykırımda yer aldığını ve düzenledikleri hava saldırılarının Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını' vurguladı.

Ortaya çıkan belgeye ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.