İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Nükleer anlaşma adil olduğu takdirde mümkün

ABD-İran cephesinde gerginlik sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yeni bir açıklama geldi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İRAN HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"

Milyonlarca İranlının uzmanların "20. yüzyılın son büyük devrimi" olarak adlandırdığı İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümünü kutlamak için sokaklara döküldüğünü belirten Arakçi, "İslam Devrimi'nden bu yana geçen on yıllarda, özellikle de son 12 ayda çok şey yaşandı. Sadece geçen yıl içinde halkımız 2 nükleer silahlı rejimin eşi benzeri görülmemiş saldırılarına ve ardından büyük çaplı bir terörist operasyona maruz kaldı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü durdu" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ YERİNE DİYALOĞUN ÖNEMİNE VURGU

İran’ın sergilediği bu direncin yabancı rejimlere değil, kendi halkına duyduğu güvene dayandığının altını çizen Arakçi, "Gelecek yılın, savaşın yerine diyaloğun galip geldiği bir barış ve huzur yılı olmasını içtenlikle umuyorum" dedi. İsim vermeden İran’ın nükleer programı konusunda ABD ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunan Arakçi, "Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür" ifadelerini kullandı.

"HAKLARIMIZ VE ONURUMUZ SATILIK DEĞİLDİR"

İran’ın egemenliğini ihlal eden olası saldırılara karşı sessiz kalmayacağını vurgulayan Arakçi, "İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu.

İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında sokaklara dökülen milyonlara işaret eden Arakçi, "Milyonlarca İranlının bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi, haklarımız ve onurumuz satılık değildir" dedi.