Gazze'den çekilen İsrail ordusu, hasarlı araçlarını bıraktı

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle Al-Zayton ve Nasr mahallelerinde bıraktığı hasar gözler önüne çıktı. Ağır saldırılar sonucu çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük zarar gördü. İsrail ordusu, hasar görmüş bazı askeri araçları da bölgede bıraktı.

FİLİSTİNLİLER, MEZARLIKLARA YÖNELDİ

Saldırılarda yakınlarını kaybeden Gazzeliler, defnetmek için boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlıkları’na yeni alanlar eklendi. Evleri yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

YIKILAN CAMİLER VE ÇADIR HAYATI

Gazze kentinde, İsrail ordusunun saldırılarıyla Al-Zayton Mahallesi’ndeki El-Şafii Camisi büyük hasar aldı. Bazı aileler, cami binasının ayakta kalan kısmında çadır kurarak yaşamını devam ettiriyor.

11 SİVİL DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun “sarı hattı” geçen sivil bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıda 7 çocuk ve 2 kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Filistinlilerin bulunduğu aracın herhangi bir uyarı yapılmadan bombalandığını belirterek, olayları “işgalcilerin kana susadığını ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmuştu. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.