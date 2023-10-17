Gazze'nin merkezinde ağır yıkım: İsrail saldırılarının öncesi ve sonrası İsrail'in karadan saldırmaya hazırlandığı kentteki mevcut tablo, Filistinlilerin içine düştüğü durumu yeniden gözler önüne serdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye döndü.

İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu bölge, 7 Ekim saldırılarından sonra bir kez daha bombardımanların hedefi oldu.

Dünyanın 'açık hava hapishanesi' olarak anılan Gazze'ye yönelik ağır saldırılar, binlerce sivilin ölümüne yol açtı.

Gazze'de çarpıcı değişim

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Filistinlilerin yaşadığı yerdeki çarpıcı değişim görülüyor.

Gazze'nin merkezi, İsrail savaş uçaklarının attığı bombalara maruz kaldı. Söz konusu yerde enkaz oluştu.

Büyük bir yıkımın yaşandığı noktaların, saldırılar düzenlenmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

İsrail'in kara harekatına hazırlığı

Tanklarını ve askerlerini Gazze sınırına yığan Tel Aviv yönetiminin tavrı nedeniyle, Gazze'deki mevcut tablonun, olası bir kara harekatı neticesinde daha da ağırlaşacağına dikkat çekiliyor.

Uluslararası toplumun, saldırılarını durdurması konusunda İsrail'e yönelik baskıları artıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.