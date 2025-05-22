İHA
İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti.
GAZZE’YE 100 TIRLIK YARDIM GİRİŞİ
Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını açıkladı.
COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.
Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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