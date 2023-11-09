Gazze'ye insani yardım: 187 tır, İsrail'in saldırdığı bölgeye ulaştı İnsani yardımlar, İsrail'in saldırıları altındaki bölgeye sevk edildi. DSÖ'nün ilave 56 tonluk sağlık malzemesi, bombardıman tehdidiyle karşı karşıya kalan Şifa Hastanesi'ne iletildi.

AA

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen saat derinleşiyor.

Binlerce sivil can kaybı, İsrail ordusunun savaş suçlarını bir kez daha belgeledi.

Diğer taraftan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda zorluk çıkaran İsrail, baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.

187 tır insani yardım

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayı'ndan 8 Kasım'da 81, 9 Kasım'da 106 olmak üzere toplam 187 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 756 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 106 tır daha ulaştı

Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 106 yardım tırının daha giriş yaptığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Kızılayı'ndan gönderilen insani yardım yüklü 106 tırın yanı sıra Kuveyt'ten gelen beş ambulans Refah Sınır Kapısı'nda teslim alındı.

Tırlarda yiyecek, içme suyu, tıbbi gereçler, ilaçlar ve diğer insani yardım malzemesi bulunuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar günde ortalama 39 tır olmak üzere, toplamda Refah sınır kapısından Gazze’ye 756 tır giriş yaptı.

İnsani yardımlara sınırlı geçişler olsa da, İsrail yönetimi Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermiyor.

Tıbbı malzemeler Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tıbbi malzemeleri taşıyan konvoyun Şifa Hastanesi'ndeki hastalar için bir umut ışığı olduğunu belirten Ghebreyesus, UNRWA'nın, DSÖ'nün ilave 56 tonluk sağlık malzemesini Şifa Hastanesi'ne ilettiğini kaydetti ve ekledi:

Bu bizim 7 Ekim'den bu yana Şifa Hastanesi'ne ulaştırdığımız ikinci teslimat. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak teslim ettiğimiz miktarlar, Gazze'deki en büyük hastanenin zaten çok fazla olan ve büyümeye devam eden ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak.



Sürdürülebilir, güvenli ve ölçeği artırılmış insani erişim, sağlık hizmetlerinin korunması ve insani ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)