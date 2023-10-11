Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun gücü yeniden konuşuluyor İsrail ordusundaki asker sayısı ve bu ülkenin kara, hava, deniz gücü belli oldu. Roket atışlarına karşı Demir Kubbe'yi geliştiren ülkeye ABD'nin sağladığı yardımların toplam miktarı dikkat çekiyor.

ensonhaber.com

İsrail, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları günlerdir sürdürüyor.

Bombardımanlar sonucu harabeye dönen bölgeden sivil can kayıplarına ilişkin haberler geliyor.

Saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, sahip olduğu imkanlarla bir kez daha gündem oldu.

İsrail ordusundaki asker sayısı

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporuna göre İsrail'in ordu, donanma ve paramiliter güçler olmak üzere 169 bin 500 aktif askeri personeli bulunuyor.

465 bin kişi yedek kuvvetlerden oluşurken, 8 bin kişi de paramiliter güçlerin bir parçasını oluşturuyor.

Gazze'ye kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu, yaklaşık 300 bin askerini Gazze Şeridi yakınında konuşlandırdı.

ABD'den yıllık 3.8 milyar dolar destek

İsrail'de askerlik hizmeti 18 yaş üstü vatandaşlar için zorunlu. Askere alınan erkeklerin 32 ay, kadınların ise 24 ay askerlik yapması gerekiyor.

ABD ordusu, İsrail ordusuna yıllık 3.8 milyar dolar destek sunuyor.

Kara ve hava gücü

İsrail ordusundaki başlıca silahlar arasında kara gücü olarak 2 bin 200 tank, 530 topçu sınıfı bulunuyor.

Hava gücü olarak ise 339 savaş yetenekli uçak arasında 309 kara saldırı jeti yer alıyor. Bunlar 196 F-16, 83 F-15 ve 30 F-35'ten oluşuyor.

142 helikopterin 43'ünü Apache saldırı helikopteri oluşturuyor.

Deniz gücü ve Demir Kubbe

İsrail'in deniz gücü ise 49 devriye ve kıyı savaşçı gemisine ek olarak 5 denizaltıdan meydana geliyor.

İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi, radar teknolojisini kullanarak kısa menzilli roketleri engellemek ve imha etmek için tasarlandı. Mobil sistem, 2006 yılında geliştirildi.

Washington'ın yardımıyla inşa ettiler

2011 yılında faaliyete geçen Demir Kubbe, 2022 yılında İsrail'e 1,5 milyar dolardan fazla füze savunması ayrılması da dahil olmak üzere sistemin parçalarını tedarik etmekten sorumlu olan ABD'nin yardımıyla oluşturuldu.

İsrail'in Demir Kubbesi'nin, 2021'de Hamas ve diğer Filistinli gruplarca atılan roketlerin yüzde 90'ından fazlasını engellediği belirtiliyor.

Nükleer savaş başlıkları

İsrail'in nükleer yeteneklere de sahip olduğuna inanılıyor. Söz konusu ülkenin, Jericho füzelerine ve nükleer savaş başlığı taşıyabilen uçaklara sahip olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu için harcanan para

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne (SIPRI) göre İsrail, 2022'de ordusuna 23,4 milyar dolar harcadı.

Bu, 2018-2022 döneminde kişi başına 2.535 dolara tekabül ediyor ve İsrail'i, Katar'dan sonra dünyanın kişi başına en çok askeri harcama yapan ikinci ülkesi haline getirdi.

İsrail, 2022'de gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,5'ini orduya ayırdı.

ABD'den aldıkları askeri yardım

İsrail, 1946 ile 2023 yılları arasında aldığı yaklaşık 263 milyar dolar ile ABD dış yardımının en önemli müşterisi oldu.

Bu da son 77 yılda 151,9 milyar dolar ile ABD yardımının ikinci en yüksek alıcısı konumundaki Mısır'ın neredeyse iki katı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, İsrail, uzun süredir ABD'nin Orta Doğu'daki "stratejik çıkarlarının" korunmasına yardımcı olacak bir müttefik olarak görülüyor.