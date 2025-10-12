Gazze'ye yardım tırları girdi, ancak dağıtım yapılmadı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ardından Gazze’ye insani yardım akışının başlayıp başlamadığı hâlâ netlik kazanmadı. Bölgeden gelen bilgiler, yardım tırlarının giriş yaptığı ancak Filistinlilere dağıtımın henüz gerçekleşmediği yönünde.

600 YARDIM TIRI STANDARTTI, ANCAK UYGULAMA YAVAŞ İLERLİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, İsrail hükümeti ateşkesin onaylanmasının hemen ardından Gazze’ye günde 600 yardım tırının girişine izin verilmesini kararlaştırmıştı. Ancak Filistinli kaynaklar, yardımın sahadaki durumla örtüşmediğini belirtiyor.

Gazze’nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan tırların, halen İsrail ordusunun denetimi altında olduğu ve Filistinli yardım kuruluşlarına devredilmediği ifade edildi.

Kaynaklar, yardım miktarının “ateşkes sonrası olağanüstü bir artış göstermediğini”, son aylardaki seviyelerde kaldığını vurguladı.

HAMAS: "YARDIMLARIN KESİNTİSİZ ULAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yayımladığı açıklamada, Gazze’ye insani yardımların girişini güvence altına almak amacıyla dost ülkelerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Rişk, İsrail’in anlaşmanın tüm maddelerini eksiksiz uygulaması için baskı kurmaya devam ettiklerini belirterek, “Gazze’nin yeniden inşası ve halkın onurlu bir yaşama kavuşması için çabalıyoruz.” dedi.

İSRAİL MEDYASI: "TIRLAR GAZZE'YE ULAŞTI"

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, yardımların dün itibarıyla fiilen bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

Haberde, yaklaşık 600 tırın Kerem Ebu Salim ve Kisufim kapılarından geçtiği, İsrail’in denetiminin ardından Gazze’ye ulaştığı belirtildi.

Tırların gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme, çadır ve yakıt tankerleri taşıdığı; bunlar arasında 50 yakıt ve gaz tankeri bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ANLAŞMAYI DENETLEYEN ORTAK MERKEZ KURULDU

Kahire’de oluşturulan ortak operasyon birimi, ateşkes ve insani yardım sürecini denetliyor.

Bu merkezde İsrail, Mısır, Katar, ABD ve Türkiye temsilcilerinin bulunduğu, yardımların girişini izlediği kaydedildi.

Teknik ve lojistik koordinasyonun ise İsrail Sivil Yönetimi tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ayrıca Refah Sınır Kapısı’nın çarşamba günü insani geçişler için açılmasının planlandığı, günlük yaklaşık 300 kişinin çıkışına Mısır-İsrail gözetimi ve BM denetimi altında izin verileceği açıklandı.

BM GIDA PROGRAMI: "145 NOKTADA DAĞITIM PLANLIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de hayat kurtarıcı gıda yardımlarını artırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Açıklamada, gıda sistemlerinin çöktüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Tam erişim sağlandığında, Gazze genelinde 145 dağıtım noktası aracılığıyla düzenli gıda dağıtımını yeniden kurmayı planlıyoruz.”

WFP, ilk üç ayda 1,6 milyon kişiye (yaklaşık 320 bin aileye) ekmek, buğday unu ve gıda paketleri ulaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca hamile ve emziren kadınlara özel beslenme desteğinin de genişletileceği bildirildi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun, mutabakatta belirtilen “sarı hat” sınırına çekilmesinin ardından Gazze’de ateşkes aynı gün saat 12.00’de resmen başladı.

2 YILDA ONBİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.

Bölgedeki altyapının büyük bölümü yıkılırken, sağlık sisteminin yeniden işler hale getirilmesi için uluslararası yardımların hayati önem taşıdığı belirtiliyor.