Gazze'yi etkisi altına alan 'Byron' fırtınası soykırımdan kurtulanların acılarını katladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kutup kökenli "Byron" fırtınasının etkileri,, Arap coğrafyasının büyük bölümünde hissediliyor.

İki gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar, sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor.

Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

GAZZE'DE 'BYRON' FIRTINASI

Gazze Şeridi'nde, çok sayıda bölge adeta göle dönerken çadırlar, kıyafetler ve gıda malzemeleri sular altında kaldı, yüzlerce aile ısınma ve barınma imkanından yoksun şekilde zorlu koşullara maruz kaldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaralılar, kadınlar ve çocuklar, plastik kaplarla çadırlarının içindeki suyu boşaltmaya çalışırken görüntülendi.

ÇADIRLAR ÇÖKTÜ: ÇAMURDA UYUMAK ZORUNDA KALDILAR

Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce çadır çöktü, direkleri devrildi.

Çocuklar, battaniyesiz ve kuru kıyafetsiz şekilde çamurlu zeminde geceyi geçirmek zorunda kaldı.

Soğuk hava sertleştikçe yardım çağrıları da arttı.

Aileler, yağmurdan korunmak için alternatif çadır, herhangi bir örtü ya da en azından çocuklarını ısıtabilecekleri temel malzemeler talep ediyor.

BİR GÜNDEN BİNDEN FAZLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, çadırları su altında kalan yerinden edilmiş kişilerden dün binden fazla yardım çağrısı aldıklarını belirtmişti.

Gazze'nin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle binlerce çadır kullanılamaz hale geldi.

ÇADIRLARIN YÜZDE 93'Ü YAŞANABİLİR DURUMDA DEĞİL

Temel ihtiyaçlara erişimin son derece sınırlı olduğu mülteci kamplarında, insanların çoğu yıpranmış ve hasarlı çadırlarda barınmaya çalışıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 135 bin çadırın yaklaşık yüzde 93'ünün, yani 125 bininin, artık yaşanabilir olmadığını duyurmuştu.

SULAR ALTINDA KALAN ÇADIRLAR

İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden Filistinli Ahmed, çadırı sular altında kalınca kurtarabildiği eşyaları çıkarmaya çalışanlar arasındaydı.

Yaşadıklarını anlatan Ahmed, "Su çadırımıza doldu. Komşularıma beni ve çocuklarımı dışarı çıkarmaları için yalvardım." dedi.

"SOĞUK BİZİ BİTKİN DÜŞÜRDÜ"

Ahmed, her yağmurda yaşadıkları sel tehdidinden ailesini koruyamadığını belirterek Arap ülkelerine, "Bize uygun bir barınak sağlayın." çağrısında bulundu.

Bir başka yerinden edilen Filistinli Süleyman Yasin ise "Yağmur sularında boğuluyorduk, soğuk bizi bitkin düşürdü." diye konuştu.

Yasin, "Dün gece çok şiddetliydi, ne olacağını bilmiyoruz." diyerek, eskiden kış mevsimini ekinlerini sulamak için beklediklerini ancak artık ailece su baskınları korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

İLKEL İMKANLARLA ISINMAYA ÇALIŞIYORLAR

Filistinli kadın Gadir ise eşi ve 6 çocuğuyla çadırları su altında kaldıktan sonra odun ve naylon parçalarıyla yaktıkları küçük bir ateşin etrafında ısınmaya çalışıyordu.

Gadir, "Yağmurda tamamen sırılsıklam olduk. Şimdi çocuklarımı ısıtmaya çalışıyorum." diyerek gece boyunca çadırın etrafına kum torbaları yerleştirmeye çalıştığını ancak bunun işe yaramadığını anlattı.

YAĞMUR VE SOĞUKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Kocasının hasta olduğunu ve hareket edemediğini kaydeden Gadir, savaş sırasında yaşadıkları yerinden edilmenin ardından şimdi de yağmur ve soğukla mücadele ettiklerini vurguladı.

Gadir, ailesinin uygun bir barınağa, giysiye ve gıdaya acil ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN İNSANİ KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in yardım kamyonlarının girişine uyguladığı ağır kısıtlamalar nedeniyle Gazze’deki insani koşullar düzelmedi.

Bu durum, ateşkesin insani protokollerinin açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık iki yıl süren saldırılar boyunca on binlerce çadır doğrudan ya da dolaylı bombardımanlarla zarar gördü, bazıları ise yaz sıcağı ve kış rüzgarları nedeniyle tamamen yıprandı.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlatıp iki yıl sürdürdüğü saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı.

İsrail saldırıları boyunca, Gazze'nin sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olurken, maddi kayıpların ilk hesaplamalara göre 70 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.