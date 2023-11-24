Geert Wilders'in seçim zaferi, Hollanda'daki Müslümanları endişelendiriyor Aşırı sağcı Wilders'in partisinin sandıktan birinci çıkması, Avrupa ülkesindeki İslam karşıtlığı ve güvenlik konularında kaygılara yol açtı. Yapılan yorumlarda, "Sıkıntı çok büyük. Hollandalı Müslümanlar için tehdit oluşturuyor" denildi.

ensonhaber.com

Hollanda'daki erken genel seçimleri, aşırı sağcı ve İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ilk sırada tamamladı.

2021'de 17 sandalyenin sahibi olan PVV, bu sayıyı 37'ye yükseltirken, oy oranı da 10,8 puanlık artışla birlikte 23,5'e ulaştı.

Wilders, seçim sonucunu siyasi hayatının "en güzel günü" olarak nitelendirdi. Ancak Hollanda'daki pek çok kişi için Wilders'in İslam karşıtı partisinin zaferi, Avrupa ülkesinde ileride neler olabileceğine dair alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

"Müslümanlar için şoke edici"

"Bu sonuçlar, Hollanda'daki Müslümanlar için şoke edici." diyen Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, "Hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı programı olan bir partinin bu kadar büyümesini beklemiyorduk." ifadesini kullandı.

Uzun bir süredir İslam'ı hedef alan Wilders, Müslümanların dinini "geri kalmış bir kültür" ve "faşist ideoloji" şeklinde skandal ifadelerle tanımlıyor.

Her ne kadar seçim öncesinde İslam karşıtı söylemini yumuşatmaya çalışsa da, Wilders'in partisinin manifestosu camilerin, Kur'an-ı Kerim'in ve hükümet binalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeriyor.

"İslam'ın geleceği için kaygılarımız var"

The Guardian'a konuşan Köktaş, "Hollanda'da İslam'ın ve Müslümanların geleceği konusunda büyük kaygılarımız var." dedi.

"Sıkıntı ve korku çok büyük"

Hollanda'da yaşayan Faslıları temsil eden bir organizasyonun başındaki isim olan Habib El Kaddouri, "Sıkıntı ve korku çok büyük." dedi ve ekledi:

Wilders, Müslümanlar ve Faslılar hakkındaki fikirleriyle tanınıyor. Bizi ikinci sınıf vatandaş gibi göstermesinden korkuyoruz.

Geert Wilders, düzenlediği bir mitingde Faslıları "pislik" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Azınlık hakları partisi Denk'in lideri Stephan van Baarle, Wilders'i PVV'nin seçim başarısından dolayı kutlamayı reddetti.

"Hollandalı Müslümanlar için tehdit oluşturuyor"

Van Baarle, "PVV'nin en büyük parti olması, 1 milyon Hollandalı Müslüman için tehdit oluşturuyor. Wilders haklarını almak istiyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, Wilders'in seçim galibiyetine yönelik endişesini "İnsanlar yakın zamanda başörtüsü yasağının gelmesinden korkuyor." şeklinde dile getirdi.

"20 yıl boyunca ne düşündüğü ortaya çıktı"

"Tilki tüylerini kaybedebilir ama kurnazlığını kaybetmez." diyen Müslümanlar, Wilders'i işaret ederek şöyle dedi: