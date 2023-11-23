İslam düşmanı aşırı sağcı Geert Wilders, skandal çıkışlarıyla tanınıyor Sandıktan birinci çıkan Wilders, birbiri ardına verdiği İslam karşıtı mesajlarıyla biliniyor. Türkiye düşmanlığını da saklamayan ırkçı siyasetçinin söylemleri yeniden gündeme geldi.

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Hollanda'da erken genel seçimlerin sonucu belli oldu.

Aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı Özgürlük Partisi (PVV), ilk sırada yer aldı. Bu sonuç, Avrupa'da "siyasi deprem" şeklinde nitelendi.

İlk sonuçlara göre 37 sandalye kazandığı belirtilen ve "Ülkeyi biz yöneteceğiz" diyen Wilders'in skandal çıkışları, oluşan tablonun ardından yeniden gündem oldu.

Wilders, Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtlığının sembolü olarak göze çarpıyor.

İslam için skandal ifadeler: Kötülüklerin nedeni

60 yaşındaki siyasetçi, 2008'de yapımı gerçekleştirilen "Fitne" adlı kısa filminde, İslam dinini "kötülüklerin nedeni" gibi gösterdi. Hollanda merkezli televizyonlar, konusundan dolayı filmi yayınlamaya sıcak bakmadı.

Gençlik döneminde İsrail'de 2 yıl geçiren Wilders'in İslam karşıtı görüşlerinin bu süreçte şekillenmeye başladığı belirtiliyor.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

1997'de Liberal Parti'den (VVD) Utrecht milletvekili seçilen Wilders, partinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine destek vermesini gerekçe göstererek istifa etti.

PVV lideri Wilders, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasından dolayı "üzüldüğünü" söyledi.

"Erdoğan'a oy verenler ülkeyi terk etsin"

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim için yurt dışında oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar da sandığa gitti. Oy kullanılan ülkelerden biri de Hollanda oldu.

Erdoğan, söz konusu Avrupa ülkesinde oyların yüzde 70,45'ini aldı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 29,55 oranında kaldı.

Bu sonuçlardan rahatsız olan Wilders, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" dedi.

"Müslümanları kovacağız, Kur'an-ı Kerim'i yasaklayacağız"

Wilders, partisinin iktidara gelmesi durumunda Müslümanları Hollanda'dan kovacaklarını da söyledi.

Irkçı Wilders, iktidar olmaları durumunda ülkedeki camileri ve mescitleri kapatacaklarını, Kur'an-ı Kerim'i de yasaklayacaklarını anlattı.

"İslamlaşmayı durdurun"

On bir ayın sultanı Ramazan da Geert Wilders'in rahatsızlık duyduğu konular arasında yer alıyor.

Paylaşımda bulunan Wilders, "Ramazan bizim kültürümüz, tarihimiz, geleceğimiz değil. İslamlaşmayı durdurun. İslam, Hollanda'ya ait değil." şeklinde skandal ifadelere imza attı.

Anlaşmazlık çıkınca hükümeti devirdi

Wilders'in hükümete yaklaştığı tek an, Başbakan Mark Rutte'nin 2010'da kurduğu ilk koalisyonu desteklediği zamandı.

Ancak Wilders resmi olarak azınlık yönetimine katılmadı ve görevde sadece 18 ay kaldıktan sonra kemer sıkma önlemlerine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle hükümeti devirdi. O dönemden beri ana akım partiler Wilders'ten uzak durdu.

Geert Wilders kimdir

6 Eylül 1963'te dünyaya geldi. Hollandalı siyasetçi, PVV'ye 2006'dan beri liderlik ediyor. Aynı zamanda partinin meclisteki lideri olup, 1998'den bu yana parlamentoda sandalye sahibi olmayı sürdürüyor.

Katolik bir ailede yetiştirilen Wilders, reşit olduğunda kiliseyi terk etti. Genç bir yetişkin olarak İsrail'e ve Orta Doğu'ya yaptığı seyahatler, onun siyasi görüşlerini oluşturdu.

Kışkırtma nedeniyle birçok kez suçlandı. İlk olarak dini ve etnik gruplara hakaret etmek, nefret ve ayrımcılığı teşvik etmekle suçlanmıştı.

2011'de suçsuz bulundu. 2016'da tekrar mahkemeye çıktı ve Hollanda'ya gelen Faslı göçmenlere karşı ayrımcılığı teşvik etmekten suçlu bulundu, ancak ceza almadı. Karar daha sonra bozuldu.