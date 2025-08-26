Giden dönmüyordu: Bermuda Şeytan Üçgeni’nin sırrı çözüldü

Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında kalan okyanus bölgesi, onlarca yıldır esrarengiz kaybolmalar ve komplo teorileriyle gündemin nabzını tutan olayla arasında yer alıyordu.

Gidenin dönmediği bu noktada ne olduğuna dair çeşitli teoriler ortaya atılıyor olsa da yaşanan kaybolmaların nedeni belirsizliğini koruyordu.

Uçakların, gemilerin ve hatta mürettebatların iz bırakmadan kaybolduğu yönündeki iddialar, 'Bermuda Şeytan Üçgeni'ni dünyanın en ünlü gizemlerinden biri haline gelmesine neden olmuştu.

Ancak bu bölge üzerinde yapılan yeni araştırmalar, sırrın aslında bilimle kolayca açıklanabileceğini ortaya koydu. Bakın Bermuda Şeytan Üçgeni’nin gizemi neymiş…

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI!

Bermuda Şeytan Üçgeni ilk kez 1945'te ABD Donanması'na ait Flight 19 filosunun kaybolmasıyla dünya gündemindeki yerini aldı.

Ardından gelen olaylar, bölgenin "doğaüstü güçlere" sahip olduğuna dair söylentileri artırdı. Kimileri burayı 'uzaylıların' kullandığı bir 'portal' olarak gördü, kimileri hayalet gemiler ve deniz canavarlarıyla ilişkilendirdi.

Ancak, İngiltere'de Channel 5 tarafından hazırlanan "The Bermuda Triangle Enigma" belgeselinde Southampton Üniversitesi'nden okyanus bilimci Simon Boxall, kaybolmaların en mantıklı açıklamasının dev dalgalar (rogue waves) olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına göre Bermuda Şeytan Üçgeni, insanlığın "gizem sevgisi" sayesinde olduğundan çok daha büyük bir sır haline getirildiği belirtildi.