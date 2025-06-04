Giorgia Meloni ve Emmanuel Macron, İtalya'da görüştü

DHA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Meloni, Macron'u dün akşam başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

İki lider, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya kaldığı zorluklar ve buna karşı Birliğin güçlendirilmesi ile Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Yaklaşık 3 saat süren ikili görüşme ve ardından heyetler arası çalışma yemeği sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

"DAHA GÜÇLÜ BİR AVRUPA İÇİN"

Başbakanlığın paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meloni ile Macron, 3 Haziran 2025'te Roma'da bir araya gelerek, ortak zorlukların giderek arttığı bu dönemde Avrupa'nın harekete geçmesi ve seferberliği konusunda yürütülen çabaları derinlemesine tartışmak ve koordine etmek amacıyla görüştü.



İtalya ile Fransa, Avrupa projesinin kurucu ülkeleri olarak rollerine sadık kalıp, barışa yönelik, kendi çıkarlarını savunabilen ve vatandaşlarını koruyabilen daha güçlü ve daha müreffeh bir Avrupa için ortak taahhütlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Görüşmede, Avrupa'nın rekabet gücü ve refahına yönelik gündem konusunda uyum olduğu aktarılarak, Fransa ile İtalya'nın, yaklaşan AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık ve çok yıllı yeni mali çerçeve, göç, AB genişlemesi ile reformlar konularında iş birliği yapmaya kararlı olduğu vurgulandı.

"UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK HER ZAMANKİNDEN DAHA DEĞERLİ"

Ukrayna - Rusya Savaşı'nın da görüşmede ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: