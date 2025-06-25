Giorgia Meloni'de Gazze ve Ukrayna çıkışı: Ateşkes çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne katıldı.

Meloni, zirvenin ardından İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"NATO ZİRVESİ, ALINAN TAAHHÜTLER AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Meloni, dünyanın değiştiğini, dolayısıyla savunmanın da değiştiğini belirterek, "NATO Zirvesi, alınan taahhütler açısından önemliydi, hem anlamlı hem de sürdürülebilir taahhütler alındı." dedi.

Zirve onaylanan taahhütlerin, savunmalarını ve güvenliklerini güçlendirmeleri için gerekli harcamalar olarak tanımlayan Meloni, hükümetinin bu yönde adım atarken İtalyan vatandaşlarının önceliklerine yönelik harcamalarından 1 avro dahi eksiltmeyeceklerini kaydetti.

İttifakın kompakt olduğunu ve kendini güçlendirmek istediğini dile getiren Meloni, ayrıca zirve sonuç bildirgesinde, herkesten Ukrayna'ya tam destek olmasının, herkesin Kiev'i desteklemeye devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.

"İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞA KARŞI GÖSTERİLEN KARARLILIĞIN AYNISI, UKRAYNA VE GAZZE'DE DE GÖSTERİLMELİ"

Zirvede ve zirve bağlamındaki temaslarında Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmelere de değindiğini aktaran Meloni, İsrail ve İran arasında varıldığı gibi iki ateşkese daha ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Başkan Donald Trump'a ve zirveye şunu söyledim, İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı gösterilen kararlılığın aynısı, iki ateşkes için daha, Ukrayna ve Gazze'de de gösterilmeli. Gazze'deki durum artık sürdürülemez.

Meloni, AB ile ABD arasında gümrük vergilerine yönelik muhtemel bir anlaşmanın merkezinde yer alan yüzde 10'luk gümrük vergilerine ilişkin ise "Büyük ölçüde hemfikirim. İşletmeler üzerinde özellikle kayda değer bir etkisi olmaz." ifadesini kullandı.

"NATO'NUN AVRUPA SÜTUNUYUZ"

NATO Zirvesi öncesinde dün İtalya Senatosu'ndaki konuşması sırasında "NATO'nun bir Avrupa ayağının olmasını istiyorum ancak NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını düşünüyorum." şeklindeki sözleri hatırlatılan ve bunu açması istenen Meloni, şu yanıtı verdi: