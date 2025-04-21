Giorgio Meloni'den Papa'ya duygusal veda mesajı

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Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta geçirdiği ağır bronşit ve zatürre sonrası Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 38 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Tedavisini kişisel hemşirelerle devam ettiren ve hala dinlenme sürecinde olan Papa Francis, Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki ikametgahında 88 yaşında hayatını kaybetti.

MELONİ'DEN DUYGUSAL MESAJ

Vatikan'ın gördüğü en yaşlı ruhani lider olarak kayda geçen Papa Francis'in ölümü, Katolik dünyasını hüzne boğdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de, Papa'nın kaybına ilişkin paylaşımda bulundu.

"DEĞERLİ BİR ÇOBANI KAYBETTİK"

Meloni'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Papa Francesco, Tanrı’nın evine döndü. Bu haber, içimizi derin bir hüzünle dolduruyor çünkü büyük bir insan ve değerli bir çobanı kaybettik.

Onun dostluğuna, öğütlerine ve öğretilerine sahip olma ayrıcalığına eriştim. Bu öğretiler, en zor zamanlarda ve acılarda bile eksilmedi. Via Crucis meditasyonlarında, her şeyi yeniden canlandıran ve insan gözünde barıştırılamaz görüneni uzlaştırabilen bağışın gücünü bizlere hatırlattı.

"ONUN ÖĞRETİLERİ KAYBOLMAYACAK"

Bir kez daha dünyaya, "yıkmayan, aksine eken, onaran ve koruyan" bir yön değiştirme cesareti çağrısında bulundu. Biz de bu yolda yürüyecek, barışın yolunu arayacak, ortak iyiliği savunacak ve daha adil bir toplum inşa etmek için çaba sarf edeceğiz.

Onun öğretileri ve mirası kaybolmayacak. Kutsal Baba'yı büyük bir hüzünle uğurluyoruz, ancak şimdi Tanrı'nın huzurundadır ve huzurludur.