Giyim markasına siber saldırı: Müşterilerini uyardı! "Veriler çalındı..."

İspanya merkezli dev hazır giyim markası Mango, 15 Ekim 2025 itibarıyla müşterilerine bilgilendirme e-postası gönderdi.

Mango'nun açıklamasına göre, saldırıda ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri sızdırıldı.

Şirket, kredi kartı, banka bilgileri, kimlik ve şifrelerin tehlikede olmadığını vurguladı.

Mango’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hizmetlerimizin güvenliğine olan bağlılığımız doğrultusunda, dış pazarlama hizmetlerimizden birinde belirli kişisel verilerin yetkisiz erişime maruz kaldığını tespit ettik. Ancak finansal veriler ve giriş bilgileri güvende. Mango altyapısı ve sistemleri saldırıdan etkilenmemiştir.”

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE DİKKAT

Mango, olay sonrası tüm güvenlik protokollerini devreye soktuğunu ve ilgili veri koruma kurumlarını bilgilendirdiğini duyurdu.

Şirket, müşterilerden özellikle şüpheli e-postalara veya mesajlara karşı dikkatli olmalarını istedi.