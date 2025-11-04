GKRY lideri Hristodulidis, Tufan Erhüman ile görüşebileceklerini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin dikkat çeken çıkış...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin üzerinde mutabık kalınan temelde yeniden başlamasına yönelik olumlu gelişmelere ilişkin çalışmalara devam sinyali verdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Hristodulidis, dün Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi'nin GKRY yerleşkesinin açılışından önce basın toplantısı gerçekleştirerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hristodulidis, Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkının yeni lideriyle görüşmeye her an hazır olduğunu savundu.

TUFAN ERHÜMAN İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Bir gazeteci Rum lidere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasındaki görüşmenin Aralık başında gerçekleşeceğini hatırlatarak Kıbrıs sorunundaki bir sonraki aşamanın GKRY’nin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olacağı 2026 yılına ertelenmiş gibi göründüğünü söyledi.

Hristodulidis, söz konusu gelişmeye ilişkin soruları cevaplayarak bir konunun diğerini etkilemediğini ifade etti.

Rum lider, Holguin’in Kıbrıs’a planlandığı şekilde Kasım ayı başında gelmesinin iyi olacağını, ancak bunun "bilindik sebepler nedeniyle mümkün olmadığını" öne sürdü.

"GÖRÜŞME BM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞİR"

Süreçteki gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade eden Hristodulidis, Erhürman’la ne zaman görüşecekleri ve görüşmenin neden BM’nin varlığı olmadan yapılacağının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erhürman’la konuştukları zaman kendisine ertesi gün bile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Erhürman’ın kendisiyle bir görüşme düzenlemek üzere gelecek günlerde iletişime geçeceğini ifade eden Hristodulidis, kendisinin de Erhürman’a bir araya gelmelerini istediğini söyledi.

Hristodulidis, taraflar arasındaki görüşmelerin her daim BM çerçevesinde gerçekleştiğini ve BM’nin görüşmenin gerçekleşmesinde de yardımcı olacağını dile getirdi.

Rum lider, kendisinin göreve geldiği 2023 yılında dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinde de BM’nin sürece yardımcı olduğunu hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci geciktirip geciktirmediğine ilişkin sorularını, "Erdoğan’ın ne yaptığını bilmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşamam. Bildiğim tek şey bizim ne yaptığımız." şeklinde cevapladı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Kıbrıs Türk halkına ilişkin açıklamasındaki, "Kendi vatanlarında onurlu bir şekilde yaşama iradesinden vazgeçmediler. Egemen eşitliklerinden taviz vermediler. Bölgemizde yeni bir emperyalist oyun kurgulandığına ve bu oyuna Kıbrıs’ı da dâhil etmeye çalıştıklarına dair güçlü sinyaller alıyoruz." ilişkin açıklamaları hakkında fikirleri sorulan Hristodulidis, henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını görmediğini ifade etti.