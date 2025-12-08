İsrail’de askerlik karşıtı protestoya araçlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in Bnei Brak kentinde Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı geniş katılımlı bir protesto düzenledi. Grup, gösteri sırasında ana yolu her iki yönde trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Polis, protestoya doğrudan müdahale etmedi.

SÜRÜCÜ, KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Eylemin ilerleyen saatlerinde bir sürücü, aracını protestocuların bulunduğu alana doğru hızlandırarak kalabalığın arasına daldı. Çevrede panik yaşanırken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası harekete geçen polis, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ayrıca, bir motosiklet sürücüsünün de kalabalığa çarpma girişiminde bulunduğunu ancak bunun engellendiğini belirterek, 37 yaşındaki motosiklet sürücüsünün de gözaltına alındığını açıkladı.