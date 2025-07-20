GKRY'de çirkin provokasyon: KKTC bayrağı yakmaya çalıştılar

2025 yılına girerken Doğu Akdeniz'de gerilim ve provokasyonların gölgesinde geçen bir yıl daha geride kalıyor.

Türkiye'nin garantörlüğünde 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protesto gösterileriyle gölgelenmeye çalışıldı.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokağa dökülen yüzlerce kişi, Türkiye’nin 1974’teki müdahalesini protesto etti.

Ancak bu yılki gösterilerde yaşanan bir olay, adada gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

KKTC BAYRAĞI YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı Rum göstericiler, yürüyüş sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakmaya kalkıştı.

O anlarda Rum polisinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.

KRİZE DÖNÜŞMEDEN BASTIRILDI

Provokatif girişim, eyleme katılan gruplar arasında tartışmaya neden olurken, Rum kamuoyunda da farklı değerlendirmelere yol açtı.

Olayın ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, güvenlik kaynakları olayın daha büyük bir krize dönüşmeden bastırıldığını ifade etti.

KKTC ve Türkiye tarafından ise olayın yakından takip edildiği, resmi açıklamanın değerlendirildiği belirtiliyor.