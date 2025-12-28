Gökyüzü 3 Ocak 2026'ya kilitlendi: Böylesi görülmeyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya ve Güneş için geri sayım...

Muhteşem gökyüzü olayına sayılı günler kaldı.

Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden Dünya'nın, 3 Ocak Cumartesi günü Güneş'e 4 milyon 830 bin kilometre daha yakın konuma ulaşacağını belirledi.

GÜNBERİ NOKTASI

Gökbilimde "perihelyon (günberi) noktası" adı verilen ve her yıl ocak ayında gerçekleşen yaklaşma durumu, Dünya'nın yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor.

Söz konusu eliptik biçim, Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.

Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu konuma ise "apheliyon (gün öte)" adı veriliyor. Apheliyon konumu her yıl temmuz ayı başında ortaya çıkıyor.