Yunanistan bunları da çaldı: Düzenlenen festivalde horon tepilip güreş yapıldı

- Yunanistan'da düzenlenen bir festivalde horon oynandı ve yağlı güreş yapıldı.
- Sosyal medyada yayılan görüntüler tartışmalara neden oldu.
- Kullanıcılar, esprili bir şekilde "Horonumuzu da çaldılar" yorumunu yaptı.
Komşu bizde ne görse almaya devam ediyor.
Türkiye'ye ait yemek ve tatlıları farklı isimlerle dünyaya lanse eden Yunanistan, bu defa gözünü horon ve yağlı güreşe dikti.
Ülkede düzenlenen bir festivalde kaydedilen görüntüler, tartışma konusu oldu.
HORON TEPİP, GÜREŞ TUTTULAR
Festivalde kaydedilen görüntülerde, yöresel kıyafetler giyinmiş bir kalabalığın horon oynadığı görüldü.
Horon oynanırken vücudunu yağlamış iki erkeğin de platformun ortasında güreş tutması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar, yorum yağmuruna tuttu.
Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, esprili paylaşımlar yaparak "Horonumuzu da çaldılar." yorumunda bulundu.
EN SON KOKORECİ ÇALMIŞLARDI
Dünya yemeklerini derecelendiren Tastetlas, sakatat kategorisinde kokoreci, Yunan lezzeti saymıştı.
"Kokoretsi" olarak listeye giren lezzet, listenin 4'üncü sırasındaki Türk kokorecini geride bırakmıştı.