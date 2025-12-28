Abone ol: Google News

Yunanistan bunları da çaldı: Düzenlenen festivalde horon tepilip güreş yapıldı

Yunanistan'da düzenlenen bir festivalde yüzlerce kişi horon oynarken eş zamanlı olarak platformun ortasında iki kişi güreş tuttu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler tartışma yarattı.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 15:10
  • Yunanistan'da düzenlenen bir festivalde horon oynandı ve yağlı güreş yapıldı.
  • Sosyal medyada yayılan görüntüler tartışmalara neden oldu.
  • Kullanıcılar, esprili bir şekilde "Horonumuzu da çaldılar" yorumunu yaptı.

Komşu bizde ne görse almaya devam ediyor. 

Türkiye'ye ait yemek ve tatlıları farklı isimlerle dünyaya lanse eden Yunanistan, bu defa gözünü horon ve yağlı güreşe dikti. 

Ülkede düzenlenen bir festivalde kaydedilen görüntüler, tartışma konusu oldu. 

HORON TEPİP, GÜREŞ TUTTULAR

Festivalde kaydedilen görüntülerde, yöresel kıyafetler giyinmiş bir kalabalığın horon oynadığı görüldü. 

Horon oynanırken vücudunu yağlamış iki erkeğin de platformun ortasında güreş tutması dikkat çekti. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar, yorum yağmuruna tuttu.

Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, esprili paylaşımlar yaparak "Horonumuzu da çaldılar." yorumunda bulundu.

EN SON KOKORECİ ÇALMIŞLARDI

Dünya yemeklerini derecelendiren Tastetlas, sakatat kategorisinde kokoreci, Yunan lezzeti saymıştı.

"Kokoretsi" olarak listeye giren lezzet, listenin 4'üncü sırasındaki Türk kokorecini geride bırakmıştı. 

