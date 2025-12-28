Mesud Pezeşkiyan: İsrail saldırırsa bu sefer karşılığını alır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da gerginlik tırmanıyor...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran devlet medyasında yayımlanan röportajda, ülkesinin ABD, İsrail ve Avrupa ile “topyekün savaş” içinde olduğunu dile getirdi.

"TOPYEKÜN SAVAŞ HALİNDEYİZ"

Pezeşkiyan, "Bence ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekün savaş halindeyiz. Ülkemize diz çöktürmek istiyorlar." dedi.

"IRAK SAVAŞINDA NEREYİ VURACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Fox News’de yer alan habere göre Pezeşkiyan, mevcut gerilimin 1980’lerdeki İran-Irak savaşından daha karmaşık olduğunu savunarak, "Bu savaş o savaştan çok daha karmaşık ve zor. Irak’la savaşta durum netti, füzeler atıyorlardı ve biz nereyi vuracağımızı biliyorduk." dedi.

"İSRAİL SALDIRMAK İSTERSE BU SEFER KARŞILIĞINI ALIR"

Batı’nın İran’ı ‘her açıdan kuşattığını’ iddia eden Pezeşkiyan, "Şimdi ise geçim, kültür, siyaset ve güvenlik bakımından bize sorun çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran’ın haziranda İsrail’le yaşadığı çatışmanın ardından ordunun daha güçlü hale geldiğini öne sürdü.

Pezeşkiyan, "Askeri güçlerimiz görevlerini güçlü biçimde yerine getiriyor. Ekipman ve personel açısından, tüm sorunlara rağmen, saldırdıkları zamana göre daha güçlüyüz. Saldırmak isterlerse doğal olarak daha kararlı bir karşılık görecekler." dedi.