"Gölge CIA" RAND'dan Türkiye ve Suriye itirafı

ABD merkezli, "Gölge CIA" olarak bilinen RAND Corporation'ın Küresel Riskler ve Güvenlik Merkezi Direktörü Andrew Parasiliti, Ortadoğu’ya dair dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

GAZZE, SURİYE VE TÜRKİYE HEDEFTE

Al Monitor'daki sözde analizinde bölgenin geleceğine ilişkin karanlık senaryoları gözler önüne seren Parasiliti'nin açıklamaları, özellikle Gazze, Suriye ve Türkiye'yi ilgilendiren kritik ayrıntılar içeriyor.

Karanlık planların deklare edildiği yazıda, siyonist İsrail'in önünü açacak hamleler yapılacağına dikkat çekiliyor.

SURİYE'Yİ BÖLECEK TALEP

İsrail'in hedefleriyle benzer ifadeler kullanan RAND direktörünün en dikkat çekici önerisi Suriye'ye yönelik oldu.

"Suriye, İsviçre tarzı federal bir yapıya geçmeli" diyen Parasiliti, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve merkezi ordunun yetkilerinin kısıtlanmasını istedi.

"ERDOĞAN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAK"

ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiddetle karşı çıkmasından endişe ettiğini belirten RAND Corporation Direktörü Parasiliti "Erdoğan, Suriye'nin bölünmez bütünlüğünü savunuyor" ifadesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ KORİDORUNU PASİFİZE ETME PLANI

Analizde dikkat çeken bir diğer konu, Kerkük-Baniyas boru hattının yeniden açılması planı oldu.

Günde 1.4 milyon varil petrol taşıma kapasitesi bulunan bu hat, Türkiye'nin Ceyhan boru hattına doğrudan darbe vuracağı belirtiliyor.

Yazıda, "Bu proje hayata geçerse, Türkiye'nin bölgedeki enerji üstünlüğü sarsılabilir" ifadesi kullanıldı. Boru hattının terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden geçeceği belirtilirken, gelir paylaşım modeliyle işletileceği vurgulandı.

LÜBNAN'DA HİZBULLAH'A SİLAHSIZLANMA ÜLTİMATOMU

Parasiliti, ABD'nin Lübnan hükümetine Hizbullah'ı silahsızlandırması için ağustos sonuna kadar süre verdiğini açıkladı.

"Trump yönetimi, Lübnan'a 'Hizbullah'ı silahsızlandır ya da ekonomik ambargoyla karşılaş' şeklinde bir mesaj iletti" diyen Parasiliti, bu planın İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesiyle destekleneceğini belirtti.

Lübnan'ın bu adımı atması halinde Körfez ülkeleri ve Avrupa'nın ekonomik yardım taahhüt ettiği ifade edildi.

"HAMAS'I DEVRE DIŞI BIRAKMA" PLANI

RAND direktörü Gazze’de bilinçlerin kökten değişmesi gerektiğini de savunarak ABD’nin Filistin planı için şunları aktardı: