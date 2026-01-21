Trump, ABD'nin Grönland planına karşı çıkan ülkelere getirdiği ek vergiden vazgeçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarını devam ettirirken, yaptığı çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

Trump, geçtiğimiz günlerde kendisinin Grönland planına karşı çıkan ülkeler arasında yer alan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya ABD'ye gönderdikleri her mal için yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Trump, bugün tarife tehdidinden geri adım attı.

GÜMRÜK TARİFESİNDEN VAZGEÇTİ

Trump, NATO ile Grönland'ın geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesinin oluştuğunu belirterek, 1 Şubat'ta devreye girmesi planlanan gümrük tarifelerin uygulanmayacağını duyurdu.

Trump, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri uygulamayacağım" dedi.

ABD Başkanı, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.