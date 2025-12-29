New York'un ilk Müslüman belediye başkanı 1 Ocak'ta göreve başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York’ta belediye başkanlığı koltuğu el değiştiriyor...

Belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, yılın ilk günü başlayacak dört yıllık görev süresiyle kentin ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

GECE YARISI YEMİN, GÜNDÜZ TÖREN

Mamdani, yılbaşı gecesi tam 00.00’da New York Başsavcısı Letitia James huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.

Gün içinde ise Vermont Senatörü ve sol siyasetin simge isimlerinden Bernie Sanders’ın katılımıyla Belediye Sarayı önünde tören düzenlenecek.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Kampanyasının merkezine yaşam maliyetlerini düşürmeyi koyan Mamdani, bir milyondan fazla dairede kiraların dondurulmasını savunuyor.

Seçim vaatleri arasında 200 bin uygun fiyatlı konut, çocuk bakımı, kamuya ait süpermarketler ve ücretsiz otobüsler de var.

Ayrıntılar henüz netleşmese de, Mamdani’nin elini güçlendiren unsur New York Valisi Kathy Hochul ile yakın ilişkisi.

Planladığı vergi artışları için valinin onayı gerekiyor.

TRUMP'LA GÖRÜŞME SAKİN VE YAPICI GEÇMİŞTİ

Kasım sonunda Oval Ofis’te Donald Trump ile yapılan görüşmenin beklentilerin aksine sakin ve yapıcı geçtiği belirtiliyor.

Mamdani’nin, "New York’u daha yaşanabilir kılma" ortak paydasını öne çıkardığı aktarılıyor.

Buna karşın, federal göçmenlik uygulamalarının kentte artması ileride bir gerilim başlığına dönüşebilir.

Görüşme sırasında Trump, uzun süredir eleştirdiği Mamdani’yi bu kez "başarılı bir kampanya yürüttüğü" için tebrik etmiş ve "anlaşmazlıkları çözebileceklerini" savunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN "FAŞİST" YANITI

Bir gazeteci, Mamdani’ye seçim kampanyası sırasında Trump için kullandığı 'faşist' ifadesini hatırlatarak, "Bunun hala arkasında mısınız?" diye sormuştu.

Mamdani yanıt vermeye başlarken Trump araya girip gülümseyerek, "Sorun değil, sadece ‘evet’ diyebilirsin." yanıtını vermişti.

İkili, seçim döneminde birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Mamdani’yi defalarca 'komünist' diye nitelemiş. Mamdani ise Trump’ı 'despot' ve 'faşist gündemi olan biri' olarak tanımlamıştı.