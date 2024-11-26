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AA

Hindistan'da eşine az rastlanır bi olay yaşandı...

Bareilly şehrinde üç kişinin içinde bulunduğu araç, navigasyon yardımıyla gittikleri düğünden eve dönüşe geçti.

BİTMEMİŞ KÖPRÜYE YÖNLENDİRDİ

Google Maps, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi.

Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga Nehri yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

POLİS KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

Polis soruşturmasına göre, kurbanlar, güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olarak tanımlandı.

Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyor.

Polis, kurbanların ailelerine bilgi verdi ve kazanın ardından cesetler otopsi için morga taşındı.