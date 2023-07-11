Gözler Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde: Yunanistan Başbakanı'ndan 'yeni başlangıç' mesajı Başbakan Miçotakis, Türkiye ile sürekli gerilim ortamında yaşamaya mahkum olmadıklarını söyledi. İlişkilerde yeni dönemin kapılarını aralayabileceklerini belirten Miçotakis, "Olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında zirve kapsamında 12 Temmuz'da görüşme gerçekleştirilecek.

"Türkiye'yle gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz"

Zirveye katılmadan önce gazetecilere konuşan Miçotakis, yarın Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceklerini kaydetti.

Miçotakis, Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu belirterek, "Defalarca söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz." ifadesini kullandı.

"İlişkileri yeniden başlatabiliriz"

Miçotakis, söz konusu açıklamasında şunları dile getirdi:

Çifte seçim zaferimizin ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşme fırsatı bulacağım.



Güçlü bir halk desteğiyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.



Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmek için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz.

Yunan Başbakan, son birkaç aydır iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir hava oluştuğunun altını çizdi.

"Olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz"

"Bu olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz." ifadesini kullanan Kiryakos Miçotakis, sözlerini şu şekilde tamamladı: