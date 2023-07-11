Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İsveç'in NATO üyeliği harika bir haber Yunan lider Miçotakis, "Sürecin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Miçotakis, NATO'nun İsveç ile daha da güçleneceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsveç'in NATO'ya katılım sürecini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm'ün üyelik protokolünü TBMM'ye gönderme taahhüdünü açıkladı.

İsveç ise Türkiye'ye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Ankara'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine aktif katkı sunacak.

Miçotakis'in İsveç açıklaması

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç'in katılımının ittifakı daha güçlü hale getireceğini belirten Miçotakis, sürecin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Sabırsızlıkla bekliyoruz"

Yunanistan Başbakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsveç'in yakında İttifakımızın 32'nci üyesi olarak bize katılacak olması harika bir haber.



Bu, hepimizi daha güvenli ve güçlü hale getiriyor. Sürecin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz!

Yunan basını: Erdoğan'dan yeşil ışık

Bu arada Yunan basını, Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunda anlaşmaya varmasını yakından takip etti.

Eleftheros Typos gazetesi "son dakika" haberinde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine evet dedi" başlığını kullandı.

EFSYN gazetesi ise "Sıkı bir pazarlıktan sonra Erdoğan'dan NATO için yeşil ışık" başlıklı haberinde karar sürecini ayrıntılı aktardı.

Ethnos gazetesi de "Hızlı gelişmeler: Stoltenberg, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti' dedi" başlığıyla verdiği haberde, İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğine dikkat çekildi.

Yunan Devlet Televizyonu (ERT) ise Stoltenberg'in karara ilişkin "tarihi adım" sözlerini haberin başlığına taşıdı.